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22:01   2 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский рассказал, когда на Украине появятся электронные водительские права

Зеленский рассказал, когда на Украине появятся электронные водительские права

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внедрит в своей стране электронные водительские удостоверения и техпаспорта до конца текущего года в рамках проекта «Страна в смартфоне». Соответствующее видеообращение он опубликовал на странице в Facebook в понедельник, 2 декабря. 

По словам Зеленского, его команда работает над большим проектом диджитализации на Украине. Глава государства также уточнил, что разработанное специалистами приложение уже направлен в Google Play и App Store.

«Электронное водительское удостоверение и техпаспорт уже скоро, прямо скоро-скоро будет у вас в iPhone», — заявил он в видеообращении.

Президент пообещал, что жители Украины начнут пользоваться нововведением уже в 2019 году. 

Ранее украинское правительство запустило проект по внедрению инструментов Google в работу министров, организовав обучающие курсы для сотрудников. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #водительские права #политика #общество #зеленский

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