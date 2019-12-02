Зеленский рассказал, когда на Украине появятся электронные водительские права

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внедрит в своей стране электронные водительские удостоверения и техпаспорта до конца текущего года в рамках проекта «Страна в смартфоне». Соответствующее видеообращение он опубликовал на странице в Facebook в понедельник, 2 декабря.

По словам Зеленского, его команда работает над большим проектом диджитализации на Украине. Глава государства также уточнил, что разработанное специалистами приложение уже направлен в Google Play и App Store.

«Электронное водительское удостоверение и техпаспорт уже скоро, прямо скоро-скоро будет у вас в iPhone», — заявил он в видеообращении.

Президент пообещал, что жители Украины начнут пользоваться нововведением уже в 2019 году.

Ранее украинское правительство запустило проект по внедрению инструментов Google в работу министров, организовав обучающие курсы для сотрудников.