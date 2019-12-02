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22:27   2 Декабря 2019
Весь мир

США и Китай могут заключить торговую сделку до конца года

США и Китай могут заключить торговую сделку до конца года

Вашингтон и Пекин все еще могут заключить двустороннее торговое соглашение в уходящем году.

Об этом в понедельник журналистам заявила старший советник американского президента Келлиэнн Конуэй. В частности, отвечая на соответствующий вопрос представителям прессы, Конуэй заявила:

«Конечно».

При этом, как сообщает агентство Reuters, старший советник главы государства отметила, что стороны продолжают подготавливать первую фазу торговой сделки.

Напомним, накануне, 1 декабря, информационный портал Axios, ссылаясь на высокопоставленные источники в американской администрации, сообщил, что американо-китайские переговоры по заключению торговой сделки приостановились из-за принятого Вашингтоном закона о правах человека и демократии в Гонконге. Пекин выразил возмущение в связи со вмешательством США в китайские внутренние дела и в качестве ответа ввел санкции против ряда американских неправительственных организаций, а также запретил военным судам США входить в Гонконг.

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Автор: Александр Люблинский
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