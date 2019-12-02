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 Сбербанк анонсировал запуск новогодних вкладов с повышенной ставкой

Сбербанк анонсировал запуск новогодних вкладов с повышенной ставкой

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21:41   2 Декабря 2019
Россия

Сбербанк анонсировал запуск новогодних вкладов с повышенной ставкой

Сбербанк анонсировал запуск новогодних вкладов с повышенной ставкой

Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой «Новогодний бонус» и «Выгодный старт». Об этом стало известно в понедельник, 2 декабря. 

По информации банка, вклад «Новогодний бонус» будет доступен всем клиентам в период со 2 декабря по 15 января 2020 года. Ставка при сроке от четырех до девяти месяцев составит 4,85%, а на срок девять месяцев — 5,25%. 

Что касается акции «Выгодный старт», ее условиями смогут воспользоваться только те лица, которые не открывали вклады в Сбербанке в период с 20 октября прошлого года по 20 ноября нынешнего года. Предложение будет действовать со 2 декабря по 31 января 2019 года. Ставка составит от 5 до 5,85% годовых. 

Новогодние вклады с повышенной ставкой доступны лицам, которые готовы сделать вклад от 50 тысяч рублей. Отдельно отмечается, что счета нельзя будет пополнять.

Ранее сообщалось, что в Сбербанке анонсировали снижение ставки рефинансирования ипотеки.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сбербанк #общество #вклад

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