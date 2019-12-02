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 Сбербанк анонсировал запуск новогодних вкладов с повышенной ставкой

Сбербанк анонсировал запуск новогодних вкладов с повышенной ставкой

Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным по Донбассу с бегом на месте

Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным по Донбассу с бегом на месте

 Кот задушил девочку на Украине

Кот задушил девочку на Украине

Эрдоган отправил на доработку закон о налоге на проживание в отелях Турции

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21:27   2 Декабря 2019
Россия

Молодежные премии в области художественного творчества вручат в Петербурге 9 декабря

Молодежные премии в области художественного творчества вручат в Петербурге 9 декабря

Молодежные премии в области художественного творчества вручат в понедельник, 9 декабря, на Большой сцене театра «Мюзик-холл» в Петербурге. В текущем году выберут победителей четырех номинаций. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Победители получат 15 премий по 100 тысяч рублей. В этом году будут представлены четыре номинации: «За достижения в области сценического творчества», «За достижения в области музыкального творчества», «За достижения в области кинотворчества» и «За достижения в области изобразительного творчества».

Ранее сообщалось, что консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова с 5 по 8 декабря проведет III Международный конкурс органистов имени Исая Браудо, который устраивается раз в пять лет.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #премия

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