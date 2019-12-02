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Путин подписал закон о бюджете ПФР на 2020-2022 годы

Путин подписал закон о бюджете ПФР на 2020-2022 годы

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21:48   2 Декабря 2019
Россия

Путин подписал закон о бюджете ПФР на 2020-2022 годы

Путин подписал закон о бюджете ПФР на 2020-2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал в понедельник федеральный бюджет о бюджете Пенсионного фонда на предстоящие три года.

С документом можно ознакомиться на сайте правовой информации.

В частности, из документа следует, что дефицит бюджета ПФР в 2020 году составит в общей сложности 118,4 миллиарда рублей, в 2021 году дефицит бюджета составит 28,5 миллиарда рублей, но 2022 год спланирован с профицитом бюджета в 18,5 миллиарда рублей.

Там же говорится, что в 2020 году доходы Пенсионного фонда России, как ожидается, составят 9 триллионов 42,3 миллиарда рублей, из которых 8 триллионов 876,9 миллиарда рублей составит часть, не связанная с формированием средств для финансирования накопительных пенсий. В 2021 году доходы ПФР планируются в сумме 9 триллионов 296,5 миллиарда и 9 триллионов 247,6 миллиарда рублей соответственно, а в 2022 году - 2022 год – 9 триллионов 720,8 миллиарда и 9 триллионов 646,5 миллиарда рублей.

При этом документ предусматривает индексацию страховых пенсий на протяжении всех трех лет темпами, превышающими инфляцию. В 2020 году страховые пенсии проиндексируют на 6,6%, в 2021-м – на 6,3%, а в 2022-м – на 5,9%.

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Автор: Александр Люблинский
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