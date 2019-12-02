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Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным по Донбассу с бегом на месте

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21:22   2 Декабря 2019
Россия

Чурикова призвала россиян к патриотизму

Чурикова призвала россиян к патриотизму

Известная российская телеведущая Яна Чурикова считает, что каждый должен помогать России в меру сил и возможностей. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает Федеральное агентство новостей

По мнению Чуриковой, быть патриотом должен каждый. Телеведущая неоднократно призывала россиян трудиться на благо страны.

«Я патриот. Если ты здесь родился, ты должен быть полезен стране — вариантов ноль. Это моя позиция», — заявила однажды Яна Чурикова.

Яна начала посвящает жизнь журналистике с детства. В подростковом возрасте Чурикова публиковалась в газете «Глагол», а в 1994 году она заняла второе место на литературной олимпиаде в Москве. Это толкнуло девушку поступить на факультет телевидения в МГУ в 1995 году.

Окончив университет, Чурикова начала работать в программе «Времечко», но в эфир юную журналистку пускать не хотели из-за детского голоса. Несмотря на это, через три месяца работы девушке разрешили выпустить дебютный репортаж.

В 2007 году Чурикова работала в студии «Красный квадрат». Именно тогда за ней закрепилась слава главной музыкальной журналистки России. Через шесть лет Яна возглавила телеканал MTV Россия. В 2018 году журналистке поступило предложение работать на «Пятнице». В прошлом году она стала федеральным послом чемпионата мира по футболу. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #чурикова #патриотизм

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