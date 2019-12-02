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21:06   2 Декабря 2019
Россия

Путин расширил список СМИ, которые могут быть признаны иноагентами

Путин расширил список СМИ, которые могут быть признаны иноагентами

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о расширении списка СМИ, которые могут быть признаны иноагентами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 2 декабря. 

Сейчас объявленное иностранным агентом СМИ обязано выполнять все ограничения и обязанности, установленные для НКО — иногентов. Также им грозит аналогичная ответственность за нарушение законодательства.

Новый закон предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента, могут быть признаны также частные лица, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в сети), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа. Причем речь может идти как о деньгах, так и об ином имуществе, полученном от иностранных государств, организаций, граждан.

Минюст РФ получает полномочия по ведению реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента. Решение о включении в этот реестр или об исключении из него информации об иностранном СМИ-иноагенте, принимается Минюстом по согласованию с МИД РФ.

Для работы в России такое СМИ будет обязано учредить российское юрлицо в течение одного месяца со дня получения указанного статуса, а также уведомить профильное ведомство. СМИ-иноагенты должны иметь соответствующую маркировку, в том числе в интернете. Наказывать за неисполнение положений предлагается ограничением доступа к информационным ресурсам.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #иноагенты

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