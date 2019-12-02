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20:56   2 Декабря 2019
Россия

В России могут запретить к продаже смеси с никотином

В России могут запретить к продаже смеси с никотином

Депутат от «Единой России» Марат Бариев внес в Госдуму законопроект, запрещающий торговлю сосательными и жевательными смесями, которые содержат никотин и его производные. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе данных Госдумы в понедельник, 2 декабря. 

Автор проекта напомнил, что с 2015 года действует закон, по которому запрещено продавать в оптовой и розничной торговле снюс. Однако из-за пробела в законодательстве в продаже появились жевательные и сосательные никотиносодержащие смеси без содержания табака, заявил парламентарий. 

Нововведения коснутся статьи 8 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

«Концентрация никотина в данных смесях в среднем составляет 40- 60 мг, бывает и до 100 мг. В то время как в обычной сигарете его содержание составляет всего до 1,5 мг», — сказано в пояснительной записке к документу.

По словам депутата, употребление смесей грозит заболеваниями верхних дыхательных путей, пищевода, желудка и полости рта. Кроме этого, увеличивается риск онкологических, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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