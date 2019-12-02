Навальный получил почти пять миллионов рублей после публикации «расследования» о главе ВТБ

Основатель ФБК (признан иноагентом) Алексей Навальный получил перевод в размере 10 биткоинов. Это 4701809,28 рубля или 73201,90 доллара. Сумма уже снята со счета, пишет ФАН.

Издание отмечает, что ранее в этот же день ФБК выпустил расследование о главе ВТБ Андрее Костине. Журналисты заметили закономерность: громкие расследования фонда всегда сопровождаются серьезными «пожертвованиями» Навальному.

При этом сумма снимается немедленно, а значит, не является для блогера неожиданностью. После этого он отправляется с семьей в дорогостоящие путешествия.

Схема с расследованиями, снятием биткоинов и путешествиями повторяется регулярно, отмечает ФАН. Ради отдыха в Египте Навальный снял три биткоина. Поездки по Германии, Польше и Соединенным Штатам обошлись блогеру в 14,75 биткоина, а отпуск в Таиланде — в 9,9 биткоина.

Отчетность всегда ведется публично. Так, на апрель текущего года Навальный получил в биткоинах порядка 62 миллионов рублей, из которых 47 миллионов потрачены на заграничные поездки.

Навального не смущает, что о его махинациях известно, он продолжает выпускать заказные видео, дискредитирующие отдельные лица, в угоду заказчикам.

Издание напоминает, что в ноябре Навальный с семьей ездил в Италию. Перед этим блогер выпустил расследование о Роскосмосе.