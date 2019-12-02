Видео с места обрушения моста в Оренбургской области появилось в Сети

Видео с места обрушения автомобильного моста в Оренбургской области появилось в интернете. Ролик опубликовали в сообществе «Оренбург онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

На видео видно, что сооружение завалилось набок. На месте работают экстренные службы, действует спецтехника.

Ранее сообщалось, что пролет автомобильного моста обрушился на въезде в Оренбург со стороны колхоза Ленина. Пострадали два человека.

Причина случившегося выясняется. На мосту проводились ремонтные работы. Движение в районе инцидента полностью остановлено.