Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Видео с места обрушения моста в Оренбургской области появилось в Сети

Видео с места обрушения моста в Оренбургской области появилось в Сети

Советские нормативные акты оцифруют по поручению Медведева

Советские нормативные акты оцифруют по поручению Медведева
Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным по Донбассу с бегом на месте

Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным по Донбассу с бегом на месте

 Украинскую девятимесячную девочку задушил кот

Украинскую девятимесячную девочку задушил кот

Эрдоган отправил на доработку закон о налоге на проживание в отелях Турции

Эрдоган отправил на доработку закон о налоге на проживание в отелях Турции

 Помпео назвал заслугой Трампа рост оборонных расходов НАТО

Помпео назвал заслугой Трампа рост оборонных расходов НАТО
Видео с места обрушения моста в Оренбургской области появилось в Сети

Видео с места обрушения моста в Оренбургской области появилось в Сети

Советские нормативные акты оцифруют по поручению Медведева

Советские нормативные акты оцифруют по поручению Медведева
Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным по Донбассу с бегом на месте

Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным по Донбассу с бегом на месте

 Украинскую девятимесячную девочку задушил кот

Украинскую девятимесячную девочку задушил кот

Эрдоган отправил на доработку закон о налоге на проживание в отелях Турции

Эрдоган отправил на доработку закон о налоге на проживание в отелях Турции

 Помпео назвал заслугой Трампа рост оборонных расходов НАТО

Помпео назвал заслугой Трампа рост оборонных расходов НАТО
20:02   2 Декабря 2019
Весь мир

Эрдоган отправил на доработку закон о налоге на проживание в отелях Турции

Эрдоган отправил на доработку закон о налоге на проживание в отелях Турции

Турецкий лидер Тайип Эрдоган отклонил закон о введении двухпроцентного налога на проживание в отелях, который ранее принял парламент. Об этом 2 декабря сообщает администрация главы государства. 

Ранее сообщалось, что глава федерации отельеров Турции Осман Айык предупредил о незначительном подорожании отдыха в Турции в случае, если члены парламента примут закон, обязывающий платить налог с 1 апреля 2020 года. 

«Президент отправил на доработку в парламент закон о налогах на услуги, так как не счел его уместным», — сообщила администрация турецкого лидера. 

Сообщается, что возражения Эрдогана касаются налогообложения производителей электроэнергии. Об отношении турецкого лидера к статье закона, которая предусматривает введение налога на проживание в отелях, ничего не говорится. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#турция #эрдоган #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...