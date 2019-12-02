Эрдоган отправил на доработку закон о налоге на проживание в отелях Турции

Турецкий лидер Тайип Эрдоган отклонил закон о введении двухпроцентного налога на проживание в отелях, который ранее принял парламент. Об этом 2 декабря сообщает администрация главы государства.

Ранее сообщалось, что глава федерации отельеров Турции Осман Айык предупредил о незначительном подорожании отдыха в Турции в случае, если члены парламента примут закон, обязывающий платить налог с 1 апреля 2020 года.

«Президент отправил на доработку в парламент закон о налогах на услуги, так как не счел его уместным», — сообщила администрация турецкого лидера.

Сообщается, что возражения Эрдогана касаются налогообложения производителей электроэнергии. Об отношении турецкого лидера к статье закона, которая предусматривает введение налога на проживание в отелях, ничего не говорится.