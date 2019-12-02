Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным по Донбассу с бегом на месте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе необходим диалог с российским коллегой Владимиром Путиным. Такое мнение он выразил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

«Вы знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на беговой дорожке: ты что-то делаешь, но ты на месте», — уверен президент.

Зеленский подчеркнул, что хочет добиться, чтобы Украина «вновь стала великой страной». Он также обратился к жителям страны с просьбой не верить в критику предстоящей встречи в «нормандском формате». Он подчеркнул, что единственный способ решения ситуации — дипломатия.

Ранее украинский лидер заявил, что не согласен с заключенными в 2015 году минскими соглашениями.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти. Саммит «нормандского формата» по урегулированию ситуации с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины, назначен на 9 декабря.

аммит «нормандской четверки» с участием лидеров Германии, Франции, Украины и России пройдет в Париже 9 декабря. Основная цель переговоров в «нормандском формате» на всех уровнях — политическое урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Последний раз переговоры на высшем уровне в этом формате прошли в 2016 году. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ddbc15c9a7947b736016c7d