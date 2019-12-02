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 Украинскую девятимесячную девочку задушил кот

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19:41   2 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Украинскую девятимесячную девочку задушил кот

Украинскую девятимесячную девочку задушил кот

Девятимесячная девочка оказалась задушена котом, несчастный случай произошел в Винницкой области на Украине. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает новостной портал Vinbazar.

По информации СМИ, инцидент случился в субботу, 30 ноября. Мама девочки оставила младенца в коляске во дворе своего дома, а затем отвлеклась на домашние дела. Когда женщина вернулась, она обнаружила, что кот лежит на ее ребенке. Животное случайно задушило девочку. 

Специалисты, проводившие судебно-медицинскую экспертизу, подтвердили, что ребенок умер в результате удушения. На теле младенца больше не было других травм. Сейчас с женщиной работают психологи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #общество #весь мир #кот #удушение #смерть ребенка

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