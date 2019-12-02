Помпео назвал заслугой Трампа рост оборонных расходов НАТО

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно требовал от союзников по Североатлантическому альянсу платить больше за «защиту США», хотя Вашингтон несет большую часть оборонных расходов НАТО. Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что затраты увеличились на 130 миллиардов долларов.

«Это прямой результат того, что президент Трамп ясно заявил наши ожидания, что эти европейцы увеличат свое участие и помогут защитить собственных граждан», — считает Помпео.