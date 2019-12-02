Помпео назвал заслугой Трампа рост оборонных расходов НАТО
Американский лидер Дональд Трамп неоднократно требовал от союзников по Североатлантическому альянсу платить больше за «защиту США», хотя Вашингтон несет большую часть оборонных расходов НАТО. Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что затраты увеличились на 130 миллиардов долларов.
«Это прямой результат того, что президент Трамп ясно заявил наши ожидания, что эти европейцы увеличат свое участие и помогут защитить собственных граждан», — считает Помпео.
В преддверии встречи лидеров альянса в Лондоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в 2019 году расходы на оборону европейских союзников и Канады увеличились в реальном выражении на 4,6 процента. По его словам, к концу 2020 года союзники инвестируют еще 130 миллиардов долларов.
Just out: #NATO’s updated defence spending numbers. By the end of 2024, European Allies & Canada will have added an extra 400 billion dollars to their budgets since 2016. This is making NATO stronger. https://t.co/5sarGBG4KE pic.twitter.com/DiGKZQ1Uye— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 29 ноября 2019 г.