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 Помпео назвал заслугой Трампа рост оборонных расходов НАТО

Помпео назвал заслугой Трампа рост оборонных расходов НАТО
Видео с места обрушения моста в Оренбургской области появилось в Сети

Видео с места обрушения моста в Оренбургской области появилось в Сети

Советские нормативные акты оцифруют по поручению Медведева

Советские нормативные акты оцифруют по поручению Медведева
Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным по Донбассу с бегом на месте

Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным по Донбассу с бегом на месте

 Украинскую девятимесячную девочку задушил кот

Украинскую девятимесячную девочку задушил кот

Эрдоган отправил на доработку закон о налоге на проживание в отелях Турции

Эрдоган отправил на доработку закон о налоге на проживание в отелях Турции

 Помпео назвал заслугой Трампа рост оборонных расходов НАТО

Помпео назвал заслугой Трампа рост оборонных расходов НАТО
19:32   2 Декабря 2019
Весь мир

Помпео назвал заслугой Трампа рост оборонных расходов НАТО

Помпео назвал заслугой Трампа рост оборонных расходов НАТО

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно требовал от союзников по Североатлантическому альянсу платить больше за «защиту США», хотя Вашингтон несет большую часть оборонных расходов НАТО. Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что затраты увеличились на 130 миллиардов долларов.

«Это прямой результат того, что президент Трамп ясно заявил наши ожидания, что эти европейцы увеличат свое участие и помогут защитить собственных граждан», — считает Помпео.

В преддверии встречи лидеров альянса в Лондоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в 2019 году расходы на оборону европейских союзников и Канады увеличились в реальном выражении на 4,6 процента. По его словам, к концу 2020 года союзники инвестируют еще 130 миллиардов долларов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#нато #трамп #расходы #помпео

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