Советские нормативные акты оцифруют по поручению Медведева

Советские нормативные акты оцифруют по поручению российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Как отметил глава Кабмина на совещании по вопросу реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, сейчас многие люди вынуждены работать вручную и перечитывать законы на бумаге, хотя их цифровой вид был бы гораздо удобнее.

«Нет единого архива ведомственных актов, поэтому в этой системе нужно внедрять современные технологии», — заявил глава правительства РФ.

Медведев поручил представителям профильных министерств провести оцифровку документов советских времен и отметил, что их никогда ранее не актуализировали. Он подчеркнул, что максимальную осторожность необходимо проявить к тем документам, в которых отражены действующие полномочия, права и льготы россиян. Медведев заявил, что все их обязательно нужно сохранить.