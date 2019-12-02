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Видео с места обрушения моста в Оренбургской области появилось в Сети

Советские нормативные акты оцифруют по поручению Медведева

Советские нормативные акты оцифруют по поручению Медведева
Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным по Донбассу с бегом на месте

Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным по Донбассу с бегом на месте

 Украинскую девятимесячную девочку задушил кот

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19:23   2 Декабря 2019
Россия

Советские нормативные акты оцифруют по поручению Медведева

Советские нормативные акты оцифруют по поручению Медведева

Советские нормативные акты оцифруют по поручению российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Как отметил глава Кабмина на совещании по вопросу реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, сейчас многие люди вынуждены работать вручную и перечитывать законы на бумаге, хотя их цифровой вид был бы гораздо удобнее.

«Нет единого архива ведомственных актов, поэтому в этой системе нужно внедрять современные технологии», — заявил глава правительства РФ.

Медведев поручил представителям профильных министерств провести оцифровку документов советских времен и отметил, что их никогда ранее не актуализировали. Он подчеркнул, что максимальную осторожность необходимо проявить к тем документам, в которых отражены действующие полномочия, права и льготы россиян. Медведев заявил, что все их обязательно нужно сохранить. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика

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