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Советские нормативные акты оцифруют по поручению Медведева

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19:09   2 Декабря 2019
Россия

Медведев призвал сохранить действующие льготы в рамках реализации регуляторной гильотины

Медведев призвал сохранить действующие льготы в рамках реализации регуляторной гильотины

Новую систему государственного контроля необходимо оградить от устаревших, подчас даже абсурдных требований. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на расширенном совещании по реформе контрольно-надзорной деятельности. По его словам, действующие льготы для россиян в рамках реализации регуляторной гильотины нужно сохранить.

«Нужно быть максимально аккуратными с теми нормами, где закрепили действующие права, полномочия и льготы, касающиеся граждан. Все эти льготы должны сохраниться», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Многие акты советского периода сохранились в бумажном виде, а информацию не актуализировали, продолжил премьер. Также нет единого архива ведомственных актов, поэтому в этой системе необходимо внедрить современные технологии, а заинтересованным министерствам и ведомствам подготовить соответствующее поручение.

«Нужно постараться эту систему цифровизовать, особенно в той части, в которой она останется», — резюмировал Дмитрий Медведев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #медведев #льготы #общество

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