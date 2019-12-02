Медведев призвал сохранить действующие льготы в рамках реализации регуляторной гильотины

Новую систему государственного контроля необходимо оградить от устаревших, подчас даже абсурдных требований. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на расширенном совещании по реформе контрольно-надзорной деятельности. По его словам, действующие льготы для россиян в рамках реализации регуляторной гильотины нужно сохранить.

«Нужно быть максимально аккуратными с теми нормами, где закрепили действующие права, полномочия и льготы, касающиеся граждан. Все эти льготы должны сохраниться», — подчеркнул Дмитрий Медведев. Многие акты советского периода сохранились в бумажном виде, а информацию не актуализировали, продолжил премьер. Также нет единого архива ведомственных актов, поэтому в этой системе необходимо внедрить современные технологии, а заинтересованным министерствам и ведомствам подготовить соответствующее поручение. «Нужно постараться эту систему цифровизовать, особенно в той части, в которой она останется», — резюмировал Дмитрий Медведев.