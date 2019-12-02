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19:23   2 Декабря 2019
Россия

Путин наделил родителей погибшего на производстве правом на страховую выплату

Путин наделил родителей погибшего на производстве правом на страховую выплату

Российский лидер Владимир Путин наделил родителей застрахованного лица безусловным правом на получение единовременной страховой выплаты после его смерти. Соответствующий закон был опубликован 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации. 

Законопроект нацелен на повышение социальной защиты родителей, которые потеряли детей из-за несчастного случая на производстве. Так, родители, несовершеннолетние дети и супруги получают безусловное право на получение единовременной страховой выплаты в случае смерти застрахованного лица. Сумма выплачивается лицам в равных долях. 

Сегодня таким безусловным правом могут воспользоваться только несовершеннолетние дети умершего, чье иждивенство не требует доказательств. В действующем законе также обозначено, что право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного имеют один из родителей, супруг или супруга, либо другой член семьи, который не работает и занимается уходом за состоявшими на иждивении умершего его детьми, братьями и сестрами, а также внуками, которые не достигли возраста 14 лет. Размер выплаты составляет один миллион рублей. 

Новый закон вносит в отдельный абзац статьи о праве на единовременные страховые выплаты обоих родителей и супруга или супруги умершего. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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