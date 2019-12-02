Боевики курдов сотрудничали с ИГ* для выполнения задач США в Сирии

Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило вторую часть расследования, где рассказывается о сотрудничестве США с ИГ (запрещено в РФ) и курдскими бандформированиями. Все факты подтверждены показаниями свидетелей.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований РАН Борис Долгов в беседе Nation News отметил, что США всегда разыгрывали в Сирии «курдскую карту» в своих интересах, а курдские боевики действовали по указке Вашингтона в обмен на щедрые обещания американцев.

«Американцы снабжали их оружием, техникой, обмундированием, то есть практически поддерживали их группировки, преследуя свои цели», — подчеркнул эксперт.

Собеседник издания объяснил, что курдские бандформирования требовали предоставить им автономию, а в перспективе — независимую госструктуру. Соединенные Штаты их поддерживали, поскольку изначально были заинтересованы в свержении законно избранного президента Башара Асада.

«Целью американцев были и остаются как максимум – свержение неугодного им руководства Сирии и как минимум – децентрализация и раскол страны. Именно поэтому Вашингтон и делает ставку на курдов», – отметил Долгов.

Курды же, в свою очередь, для выполнения поставленных задач часто шли на соглашения с ИГ*, напомнил эксперт. Они нередко атаковали позиции сирийских правительственных войск, и все это происходило под эгидой США.

Долгов подчеркнул, что курдские формирования всегда выступали в качестве подконтрольной США силы. Расследования российских журналистов по контактам курдов и ИГИЛ, нужно рассматривать именно в этом аспекте, подчеркнул эксперт.

Первая часть расследования ФАН затрагивает деятельность российского либерального журналиста Дениса Короткова из «Новой газеты». При помощи денег, полученных от беглого олигарха Михаила Ходорковского, он сотрудничал с террористами ИГ* в Сирии и добывал у них данные о российских военных на территории страны.

* террористическая группировка, запрещена в РФ