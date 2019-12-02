Закон о предустановке российского софта на смартфоны и телевизоры подписал Путин

Закон о предустановке российского софта на смартфоны и телевизоры подписал президент РФ Владимир Путин. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Согласно закону, теперь продавцы обязаны будут продавать смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV с приложениями, которые ориентированы на граждан РФ. Правительство России будет отвечать за перечень товаров, на которые необходимо устанавливать софт, а также за порядок составления и ведения списка приложений, которые необходимо устанавливать перед продажей.

Отмечается, что это поможет российским компаниям активнее продвигать свои технологии и продукцию в массы. Основой для закона стала история с компанией Huawei из Китая, когда власти США ввели санкции и ограничили доступ к ПО.

Кроме того, на рассмотрении в Госдуме сейчас находится законопроект о штрафах в отношении продавцов, которые продают технически сложные товары без предустановленного ПО. Если законопроект примут, то должностным лицам будет грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица будут оштрафованы на суммы от 50 до 200 тысяч рублей.