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Видео с места обрушения моста в Оренбургской области появилось в Сети

Советские нормативные акты оцифруют по поручению Медведева

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Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным по Донбассу с бегом на месте

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 Украинскую девятимесячную девочку задушил кот

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Эрдоган отправил на доработку закон о налоге на проживание в отелях Турции

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19:00   2 Декабря 2019
Россия

Закон о предустановке российского софта на смартфоны и телевизоры подписал Путин

Закон о предустановке российского софта на смартфоны и телевизоры подписал Путин

Закон о предустановке российского софта на смартфоны и телевизоры подписал президент РФ Владимир Путин. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Согласно закону, теперь продавцы обязаны будут продавать смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV с приложениями, которые ориентированы на граждан РФ. Правительство России будет отвечать за перечень товаров, на которые необходимо устанавливать софт, а также за порядок составления и ведения списка приложений, которые необходимо устанавливать перед продажей. 

Отмечается, что это поможет российским компаниям активнее продвигать свои технологии и продукцию в массы. Основой для закона стала история с компанией Huawei из Китая, когда власти США ввели санкции и ограничили доступ к ПО. 

Кроме того, на рассмотрении в Госдуме сейчас находится законопроект о штрафах в отношении продавцов, которые продают технически сложные товары без предустановленного ПО. Если законопроект примут, то должностным лицам будет грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица будут оштрафованы на суммы от 50 до 200 тысяч рублей. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика

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