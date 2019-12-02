Четверняшки родились в перинатальном центре Москвы, об том сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

Два мальчика и две девочки родились в перинатальном центре городской клинической больницы имени Е.О. Мухина. Сейчас младенцы находятся под наблюдением врачей-неонатологов. Как отмечает департамент здравоохранения, случай является редким, четверняшки появляются в один на миллион случаев. При этом в России за последние пять месяцев родились три четверни.

Ранее сообщалось, что 41-летняя жительница Подмосковья родила девятого ребенка.