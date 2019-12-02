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Видео с места обрушения моста в Оренбургской области появилось в Сети

Советские нормативные акты оцифруют по поручению Медведева

Советские нормативные акты оцифруют по поручению Медведева
Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным по Донбассу с бегом на месте

Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным по Донбассу с бегом на месте

 Украинскую девятимесячную девочку задушил кот

Украинскую девятимесячную девочку задушил кот

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18:45   2 Декабря 2019
Россия

Четверняшки родились в перинатальном центре Москвы

Четверняшки родились в перинатальном центре Москвы

Четверняшки родились в перинатальном центре Москвы, об том сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы. 

Два мальчика и две девочки родились в перинатальном центре городской клинической больницы имени Е.О. Мухина. Сейчас младенцы находятся под наблюдением врачей-неонатологов. Как отмечает департамент здравоохранения, случай является редким, четверняшки появляются в один на миллион случаев. При этом в России за последние пять месяцев родились три четверни. 

Ранее сообщалось, что 41-летняя жительница Подмосковья родила девятого ребенка. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #здравоохранение

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