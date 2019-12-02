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Советские нормативные акты оцифруют по поручению Медведева

Советские нормативные акты оцифруют по поручению Медведева
Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным по Донбассу с бегом на месте

Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным по Донбассу с бегом на месте

 Украинскую девятимесячную девочку задушил кот

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18:53   2 Декабря 2019
Россия

Сугробы в Москве появятся лишь к концу декабря

Сугробы в Москве появятся лишь к концу декабря

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, в каких регионах России уже установился снежный покров и когда ждать сугробы в Москве.

До конца недели столичный воздух будет прогреваться до шести градусов тепла, рассказала она «Российской газете». По ночам в Москве установится мороз до минус четырех-шести градусов. В начале недели возможны твердые осадки, однако к выходным снежный покров смоют дожди.

Появление сугробов в Москве синоптики ожидают лишь в конце декабря. Пока устойчивого слоя снега нет и на популярных горнолыжных курортах на юге России.

Снежный покров уже установился во многих частях Сибири, Дальнего Востока и Урала, а также в Севере-Западном федеральном округе.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #погода #снег

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