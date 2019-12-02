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18:51   2 Декабря 2019
Россия

Путин подписал закон, разрешающий врио губернатора назначать сенатора

Путин подписал закон, разрешающий врио губернатора назначать сенатора

Временно исполняющие обязанности губернатора получили право назначать сенатора. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 2 декабря. 

Речь идет о внесении изменений в закон «О порядке формирования Совета Федерации». Так, если действующий сенатор досрочно прекратил свои полномочия в то время, когда полномочия главы его региона осуществляет врио губернатора, то он вправе назначить нового сенатора. 

Отмечается, что сенатором может стать депутат местного заксобрания, который отвечает требованиям и ограничениям, обозначенным в законе о порядке формирования Совета Федерации. На назначение нового сенатора отводится 10 суток — отсчет начинается с того дня, когда предыдущий сенатор сложил полномочия, уточняется в законе.

По словам одного из авторов инициативы, председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса, целью законопроекта является ликвидация пробела в законодательном регулировании.

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Автор: Софья Белоцерковская
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