Путин подписал закон, разрешающий врио губернатора назначать сенатора

Временно исполняющие обязанности губернатора получили право назначать сенатора. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 2 декабря.

Речь идет о внесении изменений в закон «О порядке формирования Совета Федерации». Так, если действующий сенатор досрочно прекратил свои полномочия в то время, когда полномочия главы его региона осуществляет врио губернатора, то он вправе назначить нового сенатора.

Отмечается, что сенатором может стать депутат местного заксобрания, который отвечает требованиям и ограничениям, обозначенным в законе о порядке формирования Совета Федерации. На назначение нового сенатора отводится 10 суток — отсчет начинается с того дня, когда предыдущий сенатор сложил полномочия, уточняется в законе.

По словам одного из авторов инициативы, председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса, целью законопроекта является ликвидация пробела в законодательном регулировании.