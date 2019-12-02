Обеспеченные жильем еще до службы военные вправе получить квартиру

При этом не учтут жилую площадь, которой их обеспечили в качестве членов семей других военнослужащих до прихода в армию. Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон, сохраняющий право обеспеченных жильем еще до службы военных получить квартиру. Документ обнародовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно сопроводительным документам, военные, которые самостоятельно не реализовали право на обеспечение жильем в составе членов семей других военнослужащих, и в дальнейшем признанные нуждающимися в квартире, получат жилые помещения. Если военного признали нуждающимся в жилье, тогда при предоставлении квартиры или денег на покупку жилья учтут ряд положений Жилищного кодекса РФ.

В частности, военные, которые хотят приобрести право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилье, совершат действия, в результате которых их признают нуждающимися в квартире, принимаются на учет «не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий».