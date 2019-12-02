«Росбалт» начал готовить почву для вмешательства в выборы в Госдуму 2021 года

Представители оппозиционных СМИ выпускают информационные вбросы о том, что на грядущих выборах в Госдуму 2021 года все места «распределены» за представителями из «Единой России». Подобные публикации имеют определенную цель, которая включает в себя манипуляции сознанием общества.

Выборы в Госдуму состоятся только в 2021, а оппозиционные СМИ вынесли решение о победе партии власти. Об этом свидетельствуют оторванные от реальности публикации либеральных СМИ, которые почти за два года до этого политического события «распределили» голоса избирателей.

В СМИ активно продвигается информация, что большинство мест в Госдуме займут представители «Единой России». За ними подтянутся «старички» из «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ. Ссылаясь на мифические «слухи в Кремле», информационные агентства внушают идеи, что правительство не допустит самовыдвиженцев до серьезных постов.

Представители либеральной прессы считают, что на предстоящих выборах «опасность» для власти несут в себе только кандидаты от КПРФ, ведь ни в какой другой партии так не лоббируют интересы Алексея Навального или беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Новостными агентствами утверждается, что у властей уже разработан план по «ликвидации» КПРФ на выборах. Он включает в себя введение большого количества спойлеров, которые «откусят» голоса у коммунистической партии. Таким образом «ЕР», якобы, сохранит свое влияние в Госдуме.

Ничего общего с реальностью подобные вбросы, естественно, не имеют. Еще точно неизвестно, кто и в каком количестве будет баллотироваться, какая ситуация сложится через два года. Ни один грамотный политолог никогда не решится высказывать свое мнение настолько заранее о громких политических событиях. Но оппозиционным СМИ не нужно непредвзятое мнение. За их статьями кроются другие цели.

Кто стоит за распространением либеральных баек

Публикации о преждевременной победе «Единой России» запустило ИА «Росбалт», которое не раз было замешано в скандалах. Например, журналист этого издания Александр Шварев является фигурантом двух уголовных дел. Следствие обвиняет его в намеренном размещении клеветнических сведений, порочащих честь и достоинство бизнесмена Кенеса Ракишева с целью давления на него и шантажа — журналист обещал убрать негатив, если получит 50 тысяч долларов. В данный момент корреспондент, заочно арестованный в России, прячется в Прибалтике, где надеется получить политическое убежище.

Это не первое уголовное дело «Росбалта» по статье «Клевета». Издание поддерживало корреспондента Шварева и в истории со статьей о «медном бизнесе» предпринимателя Алишера Усманова. Сведения, приведенные в том материале, были признаны полицией заведомо ложными.

Более того, «Росбалт» был связан с деятельностью по оправданию терроризма. Издание планировало устроить пресс-конференцию «Общественно-политический кризис в Ингушетии», целью которой было оправдание людей, устроивших беспорядки (в конце марта на территории Северного Кавказа вспыхнула череда протестов) и подозреваемых в терроризме. Мероприятие было отменено в связи с обысками в редакции.

Эстафету с продвижением вброса о досрочной победе «ЕР» тут же подхватил интернет-ресурс «Иркутская торговая газета», где и была опубликована статья о «распределении» голосов на предстоящих выборах. Сайт принадлежит иркутской региональной медиа-группе БайкалТелеИнформ, которая является трансляторам мировых теленовостей от компании NTD, чей основной офис находится в Нью-Йорке.

Репортеры этой компании работают в 70 странах мира, освещая новости в выгодном для западной политики ключе.

Вмешательство в выборы

Череда подобных публикаций свидетельствует о том, что прозападные силы начали серьезную «подготовку почвы» к предвыборному периоду, которая включает попытки манипуляции общественным сознанием. В каждой статье транслируется мысль о том, что партия власти, фактически, обеспечила себе победу. Вероятно, по их плану, подобные идеи должны подтолкнуть общество к активным протестным действиям, как это уже было летом 2019 года в предвыборный период. Тогда оппозиция при активной поддержке Запада пыталась спровоцировать россиян на участие в массовых беспорядках.

Сейчас история пошла на новый круг. У оппозиционеров и их иностранных спонсоров есть еще год-полтора для того, чтобы возобновить попытки раскачать политическую ситуацию в России. Каждая статья, каждая публикация в Telegram о том, что «там уже все распределено без нас» — не что иное, как грязные приемы сторонников политики западного мира, которые используют наивность и внушаемость простых граждан в своих целях. Сейчас уже можно смело говорить о начале новой информационной атаки со стороны иностранных государств, которая ведется на территории России при активной поддержке оппозиционного движения.