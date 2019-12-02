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18:28   2 Декабря 2019
Россия

Путин ввел штрафы за отказ хранить персональные данные в России

Путин ввел штрафы за отказ хранить персональные данные в России

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который вводит многомиллионные штрафы за невыполнение требований о хранении в России персональных данных россиян. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 2 декабря.

Новая норма в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) гласит, что операторы, которые не выполнили требование о хранении информации в базах данных исключительно на территории РФ, то есть использовавшие хранилища за рубежом, будут наказываться большими штрафами.

Для граждан штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч. Для компаний санкции составят   — от одного миллиона до шести миллионов. При повторном нарушении сумма увеличится вплоть до 18 миллионов рублей.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook и Twitter должны разместить данные пользователей в РФ к декабрю 2019 года — январю 2020 года.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #данные

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