США играли в кошки-мышки с террористами ИГ* (запрещена в РФ) в Сирии, пока в страну не вошла Россия и не переломила хребет боевикам, заявил полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

По мнению эксперта, США никогда и не собирались бороться с террористами в Сирии, а лишь хотели воровать нефть и захватить чужую территорию. Вашингтон не хотел принести Сирии мир, а только и мечтал, чтобы побыстрее оккупировать чужие территории и разворовывать ресурсы страны, в которой США не имеют никакого права находиться.

Обозреватель размышляет, что в октябре 2015 года террористы ИГ* контролировали 70 процентов территории Сирии, а США тогда говорили, что борются с ними и нанесли 6,5 тысячи авиаударов по позициям боевиков.

«Уже тогда возник естественный вопрос: а что же США там делали, если территория все больше попадала под контроль террористов? На спутниковых съемках меня поразило огромное число воронок от американских бомб и ракет, которые находились в местах, где никаких боевиков не было. Уже тогда стало ясно, что американцы и не вели никакой борьбы с террористами», — передает слова Виктора Баранца Nation News.

Пакости США открылись лишь недавно, когда американцы нагло оккупировали территории с нефтяными месторождениями и при поддержке террористов ИГ* стали воровать оттуда ресурс и наживаться на его продаже, говорит эксперт. Виктор Баранец отмечает, что теперь США перестали скрывать свое истинное лицо и открыто заявили, что пришли в Сирию за нефтью, а борьба с террористами их мало волнует.

«Без разрешения законного правительства Сирии американцы не имеют права присутствовать в республике, что зафиксировано в сочинском меморандуме, который подписали президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Сначала нефтяные вышки охраняли около 200 американских военных, теперь они нарастили контингент до 700 человек. Более того, они подбросили туда тяжелое вооружение в виде танков», — говорит военный обозреватель.

В понедельник, 2 декабря, Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило расследование, где подробно рассказывается о том, как США сотрудничает с террористами ИГ*. В расследовании приведены факты, подтверждающие работу Вашингтона с боевиками.

Неделей ранее вышла первая часть масштабного расследования ФАН, она посвящена журналисту Денису Короткову из «Новой газеты». Журналиста спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский, за это Коротков сотрудничает с террористами ИГ* и выясняет у них информацию о российских военных в Сирии.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.