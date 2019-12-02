Министр производства Аргентины настаивает на обсуждении с США пошлин на сталь
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что вернет пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий. По его словам, власти этих стран возглавляют девальвацию национальных валют, что отрицательно сказывается на американских фермерах.
Заявление президента США стало неожиданностью для аргентинского правительства. Об этом сообщил министр производства Аргентины Данте Сика, который срочно запросил разговор с американским министром торговли Уилбуром Россом.
Данте Сика успел обсудить заявление Дональда Трампа с крупнейшими металлургическими компаниями страны и запросил через посла США в Аргентине разговор с американским коллегой.
Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 декабря 2019 г.
Ранее Вашингтон ввел новые пошлины — 25 процентов для стали и десять процентов для алюминия. Позднее президент США подписал указы, которые разрешили выборочные исключения из установленных квот, коснувшиеся стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, а также алюминия из Аргентины. Пошлинами такие поставки не облагались.