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 Министр производства Аргентины настаивает на обсуждении с США пошлин на сталь

Министр производства Аргентины настаивает на обсуждении с США пошлин на сталь

18:12   2 Декабря 2019
Весь мир

Министр производства Аргентины настаивает на обсуждении с США пошлин на сталь

Министр производства Аргентины настаивает на обсуждении с США пошлин на сталь

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что вернет пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий. По его словам, власти этих стран возглавляют девальвацию национальных валют, что отрицательно сказывается на американских фермерах​​​.

Заявление президента США стало неожиданностью для аргентинского правительства. Об этом сообщил министр производства Аргентины Данте Сика, который срочно запросил разговор с американским министром торговли Уилбуром Россом.

Данте Сика успел обсудить заявление Дональда Трампа с крупнейшими металлургическими компаниями страны и запросил через посла США в Аргентине разговор с американским коллегой.

Ранее Вашингтон ввел новые пошлины — 25 процентов для стали и десять процентов для алюминия. Позднее президент США подписал указы, которые разрешили выборочные исключения из установленных квот, коснувшиеся стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, а также алюминия из Аргентины. Пошлинами такие поставки не облагались.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сталь #пошлины #аргентина

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