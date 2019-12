Министр производства Аргентины настаивает на обсуждении с США пошлин на сталь

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что вернет пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий. По его словам, власти этих стран возглавляют девальвацию национальных валют, что отрицательно сказывается на американских фермерах​​​.

Заявление президента США стало неожиданностью для аргентинского правительства. Об этом сообщил министр производства Аргентины Данте Сика, который срочно запросил разговор с американским министром торговли Уилбуром Россом.

Данте Сика успел обсудить заявление Дональда Трампа с крупнейшими металлургическими компаниями страны и запросил через посла США в Аргентине разговор с американским коллегой.

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal....