Сирийский политолог назвал голливудским спектаклем борьбу США с ИГ* в Сирии

Под прикрытием борьбы с терроризмом США опустошают сирийские недра, поддерживая курдских сепаратистов и боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ*, ИГИЛ).

Об этом говорится во второй части расследования Федерального агентства новостей, посвященного политике американцев в Сирии. Опрошенные агентством источники утверждают, что США снабжают оружием и боеприпасами не только курдских сепаратистов, но и боевиков ИГ, а также незаконно вывозят сирийскую нефть из района восточного берега реки Евфрат в соседний Ирак.

По словам водителя одного из нефтевозов, рейсы проходят два раза в неделю, а зарплату он получает через посредника. В 2016 году, когда собеседник агентства сел за руль в Заевфратье, нефтегазовые месторождения провинции Дейр-эз-Зор (в том числе и крупнейшее — аль-Омар) находились под контролем террористов «Исламского государства». Сегодня их контролируют курды при поддержке сил специальных операций США и американских ЧВК.

Как утверждал боец сирийского спецназа «Охотники на ИГИЛ» Мухаммад Хусейн Ахмад, во время сражений ему неоднократно попадалось американское оружие, а во время несения службы в ополчении города Камышлы он не раз видел колонны войск США рядом с позициями боевиков ИГ.

Сирийский политолог Низар Буш в комментарии «Политике Сегодня» усомнился, что заявленная США цель борьбы с терроризмом в Сирии соответствует действительности. Собеседник агентства, в частности, не поверил бравурным заявлениям Вашингтона о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

«Это смешно. Американцы хотели показать всему миру, что они единственная страна, которая борется с терроризмом. Они хотят уменьшить роль России в борьбе против терроризма в Сирии», — рассказал эксперт.

По мнению господина Буша, карта борьбы с ИГ и ликвидации лидера группировки на территории Сирии разыгрывается во внутриполитической борьбе США в преддверии президентских выборов 2020 года. Действующая администрация стремится продемонстрировать потенциальным избирателям, что преуспела в достижении благовидной цели, однако ИГ — лишь предлог, чтобы остаться в стране и опустошать ее недра, уверен Низар Буш.

«Они сейчас захватили нефтегазовые месторождения и говорят, что мы остаемся здесь, чтобы охранять сирийскую нефть от ИГ. Но раз они говорили, что победили ИГ, зачем они должны там оставаться. Это фейковые новости и голливудский спектакль, чтобы действовать против России и Сирии», — заключил он.

В первой части сирийского расследования ФАН сообщило о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ, который поспособствовал обнародованию данных российских военных. Сотрудник издания использовал полученную от джихадистов информацию в своих псевдорасследованиях.

О союзе курдов с американцами в деле разворовывания сирийской нефти сообщало Минобороны РФ. По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, «черное золото» вывозят с восточного берега реки Евфрат, а доходы от его продажи поступают на счета американских спецслужб.