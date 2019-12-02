Путин разрешил службам транспортной безопасности использовать электрошокеры

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, разрешающий использование электрошокеров сотрудниками транспортной полиции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 1 декабря.

Закон предоставляет сотрудниками транспортной полиции право на приобретение, хранение и использование электрошокров и искровых разрядников российского производства. Полицейские вправе будут использовать их на объектах транспортной инфраструктуры для защиты, а также задержания преступников.

Отмечается, что электрошокеры и искровые разрядники должны иметь выходные параметры согласно требованиям законодательства.

Устройства запрещено применять против беременных, малолетних и инвалидов, кроме случаев, когда они сопротивляются с оружием или ставят под угрозу жизнь окружающих.