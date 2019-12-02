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18:07   2 Декабря 2019
Россия

Путин разрешил службам транспортной безопасности использовать электрошокеры

Путин разрешил службам транспортной безопасности использовать электрошокеры

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, разрешающий использование электрошокеров сотрудниками транспортной полиции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 1 декабря.

Закон предоставляет сотрудниками транспортной полиции право на приобретение, хранение и использование электрошокров  и искровых разрядников российского производства. Полицейские вправе будут использовать их на объектах транспортной инфраструктуры для защиты, а также задержания преступников.

Отмечается, что электрошокеры и искровые разрядники должны иметь выходные параметры согласно требованиям законодательства.

Устройства запрещено применять против беременных, малолетних и инвалидов, кроме случаев, когда они сопротивляются с оружием или ставят под угрозу жизнь окружающих.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #электрошокер #транспортная полиция

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