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17:59   2 Декабря 2019
Весь мир

Асад встретился с делегацией из РФ и обсудил ситуацию в сирийском Идлибе

Асад встретился с делегацией из РФ и обсудил ситуацию в сирийском Идлибе

Президент Сирии Башар Асад встретился с делегацией из РФ и обсудил ситуацию в сирийском Идлибе и на северо-востоке страны. 

В состав российской делегации входит замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, ее возглавляет спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. 

Отмечается, что в ходе подготовки к очередному раунду переговоров по Сирии в Казахстане, стороны обсудили ситуацию на северо-востоке страны и в провинции Идлиб. Речь на переговорах шла о постоянных артобстрелах населенных пунктов, граничащих с Идлибом, и о борьбе с терроризмом, а также о предотвращении использования мирного населения боевиками в качестве живого щита с целью превращения Идлиба в постоянное убежище для террористов. 

Асад встретился с делегацией из РФ и обсудил ситуацию в сирийском Идлибе

В ходе встречи Башар Асад и российская делегация отметили, что власти Сирии должны вновь получить контроль над территорией САР. Кроме того, обсуждалась предстоящая встреча по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане 10 и 11 декабря. 

В понедельник, 2 декабря, Федеральное агентство новостей выпустило масштабное расследование, в котором доказывается факт сотрудничества США с террористами ИГ* (запрещено в РФ) на территории Сирии. Журналисты узнали, что у США и курдских боевиков существует специально придуманный шифр.

Асад встретился с делегацией из РФ и обсудил ситуацию в сирийском Идлибе

Первая часть масштабного расследования ФАН касалась деятельности либерального журналиста Дениса Короткова из «Новой газеты», который сотрудничал с ИГ* в Сирии и получал о них информацию о российских военных. Журналисты выяснили, что свою антироссийскую деятельность журналист ведет на деньги беглого олигарха Михаила Ходорковского, который его спонсирует. 

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сирия #политика #весь мир

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