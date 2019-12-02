Живущий в Лондоне Чичваркин рассказал, как Навальному собирают деньги на Западе

Проживающий в Лондоне бизнесмен Евгений Чичвакин признался в интервью «Радио свобода», что много лет спонсирует команду Алексея Навального, став фактически его «финансовой прокладкой». Об этом 2 декабря сообщает Nation News.

По словам Чичваркина, он собрал «достаточно много денег» для избирательной компании скандального блогера, так и не уточнив, о каких именно выборах идет речь. Щедрый спонсор также заявил, что отправляет деньги на оплату аренды штабов ФБК (признан в РФ иноагентом) и зарплату сотрудникам, переводя их на разные кошельки в целях защиты от блокировки.

Примечательно, что власти вправе арестовать и отобрать перечисленные средства, однако Чичваркин заявил, что не чувствует вины перед людьми, которые через его фонд переводят средства Навальному. По его мнению, несмотря на то, что деньги можно изъять, переводы нельзя считать бесполезными.

Между тем когда-то Навальный клялся, что ФБК не получает донаты из-за рубежа. Интервью Чичваркина — прямое доказательство того, что «оппозиционер» окончательно заврался, отмечает издание. Ведь в ноябре Чичваркин создал «Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства» — организацию, которая является посредником между спонсорами из-за рубежа и российскими либералами.

Кроме этого, спонсор Навального также заявил, что ему безразличны российские законы и то, что он их нарушает.

«<…> Мне совершенно плевать. Я не считаюсь с российским законодательством, для меня главное — выполнить все правильно в отношении западного законодательства…», — заявил он.

Ранее ФБК Навального был признан иностранным агентом из-за получения зарубежного финансирования. До этого против фонда было возбуждено уголовное дело об отмывании 75 миллионов рублей директоратом ФБК. Кроме этого, журналистам удалось выяснить, что громкие расследования Навального, которые блогер делает якобы для того, чтобы раскрыть глаза россиянам на беззаконие властей, на самом деле имеют заказной характер. На полученные деньги «оппозиционер» сразу же отправлялся с семьей в дорогостоящие путешествия.