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17:45   2 Декабря 2019
Россия

Поклонская доказала, что Украина признала Крым российской территорией

Поклонская доказала, что Украина признала Крым российской территорией

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вслед за пресс-секретарем Дмитрием Песковым прокомментировала попытку главы Украины Владимира Зеленского в очередной раз поставить вопрос о принадлежности Крыма на обсуждение.

В беседе с «Царьградом», она простым примером доказала, что Украина давно признала Крым российским. Парламентарий напомнила, что президент РФ Владимир Путин давно подчеркнул, что вопросы по Крыму закрыт.

«А с учетом того, что уже на протяжении больше пяти лет Украина применяет в отношении Крыма всевозможные блокады, то активные действия показывают, что они смирились и понимают, что это Россия. Иначе как бы они к своим гражданам применяли бы подобные блокады?», — рассудила экс-прокурор.

Поколонская посоветовала Киеву обратиться к референдуму 2014 года.

Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.

По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #крым #поклонская

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