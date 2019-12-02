Поклонская доказала, что Украина признала Крым российской территорией
Депутат Госдумы Наталья Поклонская вслед за пресс-секретарем Дмитрием Песковым прокомментировала попытку главы Украины Владимира Зеленского в очередной раз поставить вопрос о принадлежности Крыма на обсуждение.
В беседе с «Царьградом», она простым примером доказала, что Украина давно признала Крым российским. Парламентарий напомнила, что президент РФ Владимир Путин давно подчеркнул, что вопросы по Крыму закрыт.
«А с учетом того, что уже на протяжении больше пяти лет Украина применяет в отношении Крыма всевозможные блокады, то активные действия показывают, что они смирились и понимают, что это Россия. Иначе как бы они к своим гражданам применяли бы подобные блокады?», — рассудила экс-прокурор.
Поколонская посоветовала Киеву обратиться к референдуму 2014 года.
Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.
По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».