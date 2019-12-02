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17:42   2 Декабря 2019
Весь мир

Apple за миллиард долларов купила у Intel долю в бизнесе смартфонов и модемов

Apple за миллиард долларов купила у Intel долю в бизнесе смартфонов и модемов

Американский производитель электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры, Intel в понедельник, 2 декабря, продал корпорации Apple за миллиард долларов долю в подразделении смартфонов и модемов. Об этом сообщил представитель Intel Corporation.

Сделку оценили в миллиард долларов, как и объявляли в июле 2019 года. Продажа доли позволит Intel не только сосредоточиться на развитии технологий 5G, но и продолжить разработку модемов для приложений, которые создают не для смартфонов.

«Intel Corporation сегодня объявила о завершении продажи большей доли в подразделении смартфонов и модемов компании Apple», — добавили в американской корпорации.

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Автор: Анатолий Кубарев
#смартфон #apple #модем #intel

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