Apple за миллиард долларов купила у Intel долю в бизнесе смартфонов и модемов
Американский производитель электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры, Intel в понедельник, 2 декабря, продал корпорации Apple за миллиард долларов долю в подразделении смартфонов и модемов. Об этом сообщил представитель Intel Corporation.
Сделку оценили в миллиард долларов, как и объявляли в июле 2019 года. Продажа доли позволит Intel не только сосредоточиться на развитии технологий 5G, но и продолжить разработку модемов для приложений, которые создают не для смартфонов.
«Intel Corporation сегодня объявила о завершении продажи большей доли в подразделении смартфонов и модемов компании Apple», — добавили в американской корпорации.
We’re capturing all of Britain's roadside infrastructure with the world's first #AI mapping solution, so utility companies can maintain systems more efficiently and serve customers better. pic.twitter.com/y8QO65e8ib— Intel (@intel) 2 декабря 2019 г.