Apple за миллиард долларов купила у Intel долю в бизнесе смартфонов и модемов

Американский производитель электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры, Intel в понедельник, 2 декабря, продал корпорации Apple за миллиард долларов долю в подразделении смартфонов и модемов. Об этом сообщил представитель Intel Corporation.

Сделку оценили в миллиард долларов, как и объявляли в июле 2019 года. Продажа доли позволит Intel не только сосредоточиться на развитии технологий 5G, но и продолжить разработку модемов для приложений, которые создают не для смартфонов.