США действуют в своих интересах не только в Сирии, но и в других странах мира, уверен заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, Вашингтон всегда придерживался принципа «цель оправдывает средства». Как отмечает эксперт, США не волнуют ничьи интересы кроме своих собственных.

«Ради решения собственных задач они готовы опираться на любые силы, даже радикально-исламистские, координировать с ними операции и оказывать поддержку», — передает слова Шаповалова Федеральное агентство новостей (ФАН).

В пример эксперт привел запрещенные в России террористические группировки «Талибан» и «Аль-Каида», которые были выращены в интересах США. Шаповалов также отмечает, что на словах Вашингтон борется с терроризмом, но фактически финансирует боевиков запрещенных группировок и использует их в своих целях.

Законный президент Сирии Башар Асад очень неудобен США, поэтому Вашингтон пытается использовать против него террористов ИГ* (запрещено в РФ), считает эксперт. То же самое США делают с вооруженными курдскими формированиями, которые в качестве марионеточных террористов используются в Сирии.

«Мир должен понимать, что американцы не борются с терроризмом, а создают систему собственного господства, где эти самые террористы станут инструментом давления на неугодных лидеров государств», — резюмировал Владимир Шаповалов.

2 декабря, Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило новое расследование, в котором подробно рассказывается о том, как США сотрудничает с террористами ИГ*. В расследовании приведены факты, подтверждающие работу Вашингтона с боевиками. Один из источников ФАН сообщил, что у США и курдских боевиков существует специально придуманный шифр.

Первая часть масштабного расследования ФАН была посвящена журналисту Денису Короткову из «Новой газеты», который получает деньги на свою незаконную деятельность от беглого олигарха Михаила Ходорковского и на эти средства сотрудничает с ИГ*.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.