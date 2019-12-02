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17:28   2 Декабря 2019
Весь мир

США готовы придать импульс приднестровскому урегулированию

США готовы придать импульс приднестровскому урегулированию

Наступил момент, когда  необходимо набирать скорость. Об этом заявил посол США в Молдавии Дерек Хоган в ходе встречи с приднестровским лидером Вадимом Красносельским. По его словам, США готовы придать импульс приднестровскому урегулированию.

«Я надеюсь, что на этой неделе, когда будет совещание СМИД, подпишут братиславский протокол», — добавил американский посол.

Президент Приднестровья ответил, что переговорная активность снижается из-за электоральных процессов в Кишиневе. Красносельский добавил, что ПМР хочется стабильности у соседа и продолжения диалога.

В начале октября в Братиславе состоялся двухдневный раунд переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате «5+2». Представители Кишинева и Тирасполя поучаствовали в переговорах как стороны конфликта, РФ, Украина и ОБСЕ — как посредники, Европейский союз и США – как наблюдатели.

Однако документ по итогам переговоров не согласовали и не подписали. В конце ноября вице-премьер Молдавии по реинтеграции Александр Фленкя сообщил, что Кишинев принял компромиссную формулу, которую предложила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, чтобы разрешить ситуацию с протоколом.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #общество #весь мир #приднестровье

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