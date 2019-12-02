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Актера Юрия Соломина выписали из больницы после трехнедельного лечения

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Актера Юрия Соломина выписали из больницы после трехнедельного лечения

Актера Юрия Соломина выписали из больницы после трехнедельного лечения

 Ретейлер «Реалъ» откроет кофейни в своих магазинах

Ретейлер «Реалъ» откроет кофейни в своих магазинах

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

 Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

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СМИ должны предать широкой огласке контакты США с ИГ*, считает эксперт
17:00   2 Декабря 2019
Россия

Актера Юрия Соломина выписали из больницы после трехнедельного лечения

Актера Юрия Соломина выписали из больницы после трехнедельного лечения

Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы после трехнедельного лечения. Как сообщила директор театра Тамара Михайлова, артист и режиссер прекрасно себя чувствует.

84-летнего Юрия Соломина госпитализировали 19 ноября с воспалением легких. Артист находился в тяжелом состоянии, он несколько дней провел дома с высокой температурой перед тем, как его отправили на лечение в больницу. 

Соломин является худруком Малого театра на протяжении 31 года. В кино известен по ролям в картинах «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Дерсу Узала», «Блокада», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #юрий соломин

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