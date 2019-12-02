Актера Юрия Соломина выписали из больницы после трехнедельного лечения

Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы после трехнедельного лечения. Как сообщила директор театра Тамара Михайлова, артист и режиссер прекрасно себя чувствует.

84-летнего Юрия Соломина госпитализировали 19 ноября с воспалением легких. Артист находился в тяжелом состоянии, он несколько дней провел дома с высокой температурой перед тем, как его отправили на лечение в больницу.

Соломин является худруком Малого театра на протяжении 31 года. В кино известен по ролям в картинах «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Дерсу Узала», «Блокада», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь».