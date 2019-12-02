США подтвердили преступные замыслы в Сирии, объединив ИГ и курдских боевиков

Курдские боевики, прикрываясь борьбой с запрещенным в РФ «Исламским государством», помогали США осуществлять преступные планы в Сирии. Об этом заявил политолог Константин Соколов журналу «Слово и Дело».

Ранее ФАН опубликовало расследование о связях курдских бандформирований в Сирии с террористами «Исламского государства». Выяснилось, что курдские боевики, которые якобы боролись с игиловцами, на самом деле действовали с ними заодно. Поддержку радикалам оказывал Вашингтон.

По мнению Сколова, за курдскими бандформированиями и игиловцами стоят США. Именно американцы создали и продолжают поддерживать радикальные группировки, действующие в интересах Вашингтона в Сирии. В частности, для того, чтобы воровать нефть.

«Понятно, что курды, не имея внешней поддержки, долго существовать в том состоянии – полуподпольном, полуоткрытом, не могли бы. Конечно же, они зависимы от США. Также и переформирование ИГИЛ — США играли главную роль, не в открытую, они формировали ту силу, которая, согласно их стратегии, должна была взорвать этот регион мира», — прокомментировал спикер расследование ФАН.

Однако сейчас Штаты окончательно дискредитировали себя, объединив в единый фронт курдских боевиков, которых они официально поддерживают, вместе с террористами ИГ, против которых якобы ведут борьбу в САР. К такому действию американцев подтолкнули неудачи на Ближнем Востоке, считает Соколов. Вашингтон терпит поражение и из-за страха потери прибыли, он действует по новым схемам, после которых всем становится ясно о преступных замыслах американцев.

Однако эксперт уверен, что в Сирии многие начинают понимать, какую угрозу несут Штаты. В разных точках мирах начинает появляться коллективное сопротивление планам США. Именно поэтому им приходится кое-как спасаться и действовать по-новому, заключил он.

Главным интересом Штатов в Сирии остается контрабанда украденной у сирийского народа нефти. Доказательства ее кражи продемонстрировало Минобороны РФ. Как выяснило ведомство, охраной нелегального американского нефтяного бизнеса занимаются наемники американской ЧВК Academi, которая ранее носила название Blackwater.

Оказалось, что не только Вашингтон замешан в связях с террористами. ФАН также стало известно, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков и беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с ИГИЛ. Подробнее об этом можно узнать из первой части расследования.