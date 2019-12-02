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17:23   2 Декабря 2019
Россия

Школьницу с сумкой за сто тысяч рублей избили и ограбили в центре Москвы

Школьницу с сумкой за сто тысяч рублей избили и ограбили в центре Москвы

Двое мужчин ограбили 16-летнюю школьницу в центре Москвы. Инцидент произошел в подземном переходе на улице Зацепский Вал, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в полиции.

По данным издания, 1 декабря жительница столицы сообщила в органы о нападении на ее дочь — ученицу лицея. Двое мужчин ударили девушку  по лицу и отняли сумочку Valentino за полторы тысячи евро (около ста тысяч рублей), пауэрбанк, наушники Apple, ключи от квартиры, а также карту «Тройка».

Один из преступников был в черной куртке, другой — в черной толстовке.

Полиция решает вопрос о возбуждении дела, отметил источник.

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Автор: Арсений Аскольский
#полиция #нападение

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