Ретейлер «Реалъ» откроет кофейни в своих магазинах

Владелец петербургских супермаркетов «Реалъ» Александр Мышинский откроет внутри собственных магазинов и на других арендованных площадках кофейни. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

По информации СМИ, первая кофейня с посадочными зонами была открыта в ноябре в магазине на Лесном проспекте. Владелец сети планирует открыть до конца следующего года 10 новых заведений.

По задумке автора, посетители магазина после покупки кофе или выпечки захотят что-нибудь докупить в торговом зале. Мышинский также отметил, что посетители покупают кофе в магазине охотнее, чем в автоматах, которые расположены в магазинах. Отмечается, что открытие кофеен должно положительно сказаться на среднем чеке заведения.