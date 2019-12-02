Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Актера Юрия Соломина выписали из больницы после трехнедельного лечения

Актера Юрия Соломина выписали из больницы после трехнедельного лечения

 Ретейлер «Реалъ» откроет кофейни в своих магазинах

Ретейлер «Реалъ» откроет кофейни в своих магазинах

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

 Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Франция начала осознавать опасность сотрудничества с террористами ПНС Ливии

Франция начала осознавать опасность сотрудничества с террористами ПНС Ливии

 СМИ должны предать широкой огласке контакты США с ИГ*, считает эксперт

СМИ должны предать широкой огласке контакты США с ИГ*, считает эксперт
Актера Юрия Соломина выписали из больницы после трехнедельного лечения

Актера Юрия Соломина выписали из больницы после трехнедельного лечения

 Ретейлер «Реалъ» откроет кофейни в своих магазинах

Ретейлер «Реалъ» откроет кофейни в своих магазинах

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

 Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Франция начала осознавать опасность сотрудничества с террористами ПНС Ливии

Франция начала осознавать опасность сотрудничества с террористами ПНС Ливии

 СМИ должны предать широкой огласке контакты США с ИГ*, считает эксперт

СМИ должны предать широкой огласке контакты США с ИГ*, считает эксперт
16:43   2 Декабря 2019
Россия

Ретейлер «Реалъ» откроет кофейни в своих магазинах

Ретейлер «Реалъ» откроет кофейни в своих магазинах

Владелец петербургских супермаркетов «Реалъ» Александр Мышинский откроет внутри собственных магазинов и на других арендованных площадках кофейни. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает «Коммерсантъ». 

По информации СМИ, первая кофейня с посадочными зонами была открыта в ноябре в магазине на Лесном проспекте. Владелец сети планирует открыть до конца следующего года 10 новых заведений. 

По задумке автора, посетители магазина после покупки кофе или выпечки захотят что-нибудь докупить в торговом зале. Мышинский также отметил, что посетители покупают кофе в магазине охотнее, чем в автоматах, которые расположены в магазинах. Отмечается, что открытие кофеен должно положительно сказаться на среднем чеке заведения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #санкт-петербург #общество #кофе #реал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...