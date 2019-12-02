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Актера Юрия Соломина выписали из больницы после трехнедельного лечения

Актера Юрия Соломина выписали из больницы после трехнедельного лечения

 Ретейлер «Реалъ» откроет кофейни в своих магазинах

Ретейлер «Реалъ» откроет кофейни в своих магазинах

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

 Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Франция начала осознавать опасность сотрудничества с террористами ПНС Ливии

Франция начала осознавать опасность сотрудничества с террористами ПНС Ливии

 СМИ должны предать широкой огласке контакты США с ИГ*, считает эксперт

СМИ должны предать широкой огласке контакты США с ИГ*, считает эксперт
16:56   2 Декабря 2019
Весь мир

Арабские партизаны борются с США и курдскими боевиками за Евфратом

Арабские партизаны борются с США и курдскими боевиками за Евфратом

Сирийцы, которые живут в Заевфратье, активнее восстают против американской оккупации и прислуживающих Вашингтону курдских боевиков, внутри которых «растворилось» множество бывших членов террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей.

Военные преступления курдских боевиков и кураторов из США, а также захват нефтяных промыслов в Восточной Сирии, которые являются одними из важнейших источников дохода местных племен, привели к активизации партизанского движения арабов. В марте 2018 года активисты создали вооруженное формирование «Народное сопротивление Ракки». Цель арабских ополченцев — изгнать американских и курдских оккупантов с северо-востока страны.

Пик активности формирования пришелся на апрель-июнь прошлого года, когда арабские ополченцы обстреляли американский военный штаб в районе населенного пункта Айн-Исса. Позже они атаковали авиабазу ВВС США «Лафарж» в окрестностях Ракки. Арабские ополченцы демонстрировали приверженность Дамаску и единому сирийскому государству, поэтому неоднократно прибегали к диверсионной борьбе против американских и курдских оккупантов, которые разворовывают страну.

Ранее ФАН опубликовало результаты расследования о связи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский, с боевиками и о поддержке США боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сирия #курды

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