Сирийцы, которые живут в Заевфратье, активнее восстают против американской оккупации и прислуживающих Вашингтону курдских боевиков, внутри которых «растворилось» множество бывших членов террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей.

Военные преступления курдских боевиков и кураторов из США, а также захват нефтяных промыслов в Восточной Сирии, которые являются одними из важнейших источников дохода местных племен, привели к активизации партизанского движения арабов. В марте 2018 года активисты создали вооруженное формирование «Народное сопротивление Ракки». Цель арабских ополченцев — изгнать американских и курдских оккупантов с северо-востока страны.

Пик активности формирования пришелся на апрель-июнь прошлого года, когда арабские ополченцы обстреляли американский военный штаб в районе населенного пункта Айн-Исса. Позже они атаковали авиабазу ВВС США «Лафарж» в окрестностях Ракки. Арабские ополченцы демонстрировали приверженность Дамаску и единому сирийскому государству, поэтому неоднократно прибегали к диверсионной борьбе против американских и курдских оккупантов, которые разворовывают страну.

Ранее ФАН опубликовало результаты расследования о связи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский, с боевиками и о поддержке США боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).