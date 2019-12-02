Детей из одной семьи будут зачислять в один детсад или школу, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, теперь в приоритете будет зачисление детей в ту же школу или тот же детский сад, где учатся их братья или сестры. Это коснется детей дошкольного возраста и младшеклассников с 1 по 4 классы, отмечается в документе. Аналогичные поправки вносят в закон об образовании и Семейный кодекс РФ.

Ожидается, что таким образом закон поспособствует укреплению семьи и созданию благоприятных условий для развития и обучения российских детей.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин 10 декабря проведет встречу с обновленным составом Совета по правам человека.