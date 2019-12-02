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Ретейлер «Реалъ» откроет кофейни в своих магазинах

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

 Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Франция начала осознавать опасность сотрудничества с террористами ПНС Ливии

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СМИ должны предать широкой огласке контакты США с ИГ*, считает эксперт
16:22   2 Декабря 2019
Россия

Детей из одной семьи будут зачислять в один детсад или школу

Детей из одной семьи будут зачислять в один детсад или школу

Детей из одной семьи будут зачислять в один детсад или школу, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, теперь в приоритете будет зачисление детей в ту же школу или тот же детский сад, где учатся их братья или сестры. Это коснется детей дошкольного возраста и младшеклассников с 1 по 4 классы, отмечается в документе. Аналогичные поправки вносят в закон об образовании и Семейный кодекс РФ.

Ожидается, что таким образом закон поспособствует укреплению семьи и созданию благоприятных условий для развития и обучения российских детей. 

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин 10 декабря проведет встречу с обновленным составом Совета по правам человека. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика

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