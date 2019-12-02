СМИ должны предать широкой огласке контакты США с ИГ*, считает эксперт

Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило вторую часть расследования, где рассказывается о сотрудничестве США с ИГ* (запрещено в РФ). В расследовании есть факты, которые подтверждают работу Вашингтона с террористами.

Боец спецподразделения «Охотники на ИГИЛ» рассказал журналистам, что лично видел американских солдат на позициях «Исламского государства»*. Кроме того, бывший член ИГ* под вымышленным именем Али выдал ряд свидетельств, указывающих на существование налаженного снабжения американским оружием.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с ФАН выразил мнение, что ИГ* было одним из главных инструментов США в попытке подчинения Ближнего Востока.

«Дело в том, что еще предыдущий американский президент Барак Обама заявлял, что его сирийский коллега, якобы воюющий против собственного народа, должен уйти. Это являлось ключевой целью Вашингтона наряду с ослаблением Ирана и РФ в регионе», — напомнил эксперт.

По словам Долгова, для реализации этих задач США использовали террористов ИГ*

«То есть эта группировка фактически реализовывала интересы США в сирийском конфликте», — отметил политолог.

Он добавил, что многие высокопоставленные лица США не раз были пойманы на прямых контактах с джихадистами. Так, ныне покойный сенатор Джон Маккейн даже фотографировался в окружении исламистов, которые после этого составили верхушку ИГ*. Были случаи, когда с самолетов США сбрасывались поставки якобы для курдских боевиков, но потом они оказывались в руках членов ИГ*, напомнил собеседник издания.

При этом главные международные организации, в том числе ООН, до сих пор как будто не замечают разоблачающих сообщений. Пресса в США и союзных странах не свободна в выборе тем и способов их освещения, это касается, безусловно, и сирийской повестки, отметил Долгов.

«Но, безусловно, эти факты о контактах с ИГ должны стать доступны для всего международного сообщества, на что сейчас работают некоторые российские СМИ», — заключил эксперт

Первая часть расследования ФАН затрагивает деятельность российского либерального журналиста Дениса Короткова из «Новой газеты». При помощи денег, полученных от беглого олигарха Михаила Ходорковского, он сотрудничал с террористами ИГ* в Сирии и добывал у них данные о российских военных на территории страны.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в РФ.