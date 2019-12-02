Соглашение Эрдогана и Сарраджа позволяет террористам погрузить Ливию в хаос, уверены в ЛАГ

Лига арабских государств (ЛАГ) опасается, что заключенное между Анкарой и террористами ПНС Ливии соглашение лишь усугубит ситуацию в африканском государстве. Об этом заявил вице-спикер ЛАГ Саад Джамаль 2 декабря.

Он напомнил, что договоренности глав Турции Тайипа Эрдогана и так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа предусматривают поставки оружия и боеприпасов с турецкой стороны. Такая ситуация, уверены в ЛАГ, открывают для террористов и экстремистов множество дверей для раскачивания ситуации в Ливии.

«Арабский парламент обсудит вопрос лишения признания легитимности Сарраджа и Президентского совета в середине месяца», — добавил Джамаль.

Напомним, что Эрдоган и Саррадж заключили договор о морских границах в Средиземном море 28 ноября. Это событие вызвало волну резкой критики. Так, египетское правительство усомнилось в законности документа и призвало мирное сообщество повлиять на бандитское ПНС Ливии, которое только мешает мирному урегулированию в африканском государстве.

С Египтом согласился ряд стран, в частности власти Кипра и Греции. Последние отметили, что Анкара нарушила международное право, а договор — это провокация. Афины же хотят потребовать от участников НАТО осудить Турцию и ответить на ее шаг.

Напомним, что Ливия находится в расколотом состоянии. Западными территориями, в том числе столицей Триполи, управляет так называемое Правительство национального согласия, состоящее из выходцев «Аль-Каиды»*, «Братьев-мусульман»* и «Исламского государства»* (запрещенные в РФ террористические организации). Власть этих бандитов признают только 12 стран, состоящих в ООН.

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара с 2014 года проводит антитеррористическую операцию. В апреле военные пошли на Триполи, чтобы освободить город от террористов ПНС.

* «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и «Исламское государство» (ИГ) — террористически организации, запрещены на территории России.