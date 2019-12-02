Поддерживая курдских боевиков и террористов ИГ*, США хотят разрушить экономику Сирии — эксперт

Поддерживая курдских боевиков и террористов ИГ* (запрещено в РФ), США хотят разрушить экономику Сирии, считает ведущий сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин. По мнению эксперта, именно в рамках кампании по свержению легитимного правительства президента Сирии Башара Асада США стали активно сотрудничать с ИГ*.

Как отмечает Блохин, никого не удивляет тот факт, что курдские боевики и террористы ИГ* имеют оружие производства США, которое они частично получили в Ираке, а также напрямую от эмиссаров США по программе «помощи сирийской оппозиции». Эксперт говорит, что Вашинтон сам добился того, что часть курдских бандформирований перешла на сторону террористов. Сами же американцы делают ставку на всех подряд, так как их основной задачей является разрушение экономики Сирии, чтобы легитимное правительство не смогло ее восстановить.

«В современных условиях США будут пытаться разыграть несколько карт, основной из которых обозначено стремление американцев защитить нефтеносные районы Сирии, куда Трамп отправил американский военный контингент», — передает слова Константина Блохина ФБА «Экономика сегодня».

По мнению эксперта, также американцы заинтересованы в том, чтобы столкнуть лбами в Сирии Россию, Турцию и официальный Дамаск, чтобы они не смогли договориться между собой, а тем временем у США будет время на воровство сирийской нефти.

В понедельник, 2 декабря, Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило вторую часть расследования, где рассказывается о сотрудничестве США с террористами ИГ*. В расследовании есть факты, которые подтверждают работу Вашингтона с боевиками. В частности, один из источников ФАН сообщил, что США тайно общались с боевиками курдов при помощи специально придуманных шифров.

Первая часть расследования ФАН затрагивает деятельность российского либерального журналиста Дениса Короткова из «Новой газеты». При помощи денег, полученных от беглого олигарха Михаила Ходорковского, он сотрудничал с террористами ИГ* в Сирии и добывал у них данные о российских военных на территории страны.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.