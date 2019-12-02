Бюджетный комитет Госдумы не поддержал отмену транспортного налога

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам порекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, который внесли депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым.

Ранее Миронов​​​ заявлял, что транспортный налог малоэффективен и в существующем виде давно себя изжил. По его словам, данный налог не только не реализует принцип «платит тот, кто едет», но и уравнивает тех, у кого автомобиль простаивает, и тех, кто часто эксплуатирует машину.

Миронов добавлял, что собираемость транспортного налога в среднем составляет 50 процентов, а затраты на администрирование такого платежа весьма высоки. Однако с такой оценкой не согласилась Счетная палата России. По информации СП РФ, на начало 2019 года соотношение уплаченных сумм налога к начисленной сумме составило 88 процентов.

Комитет ГД по бюджету и налогам отметил отсутствие в материалах к проекту закона указания на источники компенсации выпадающих доходов. Если такая компенсация отсутствует, тогда полная отмена транспортного налога существенно ухудшит финансовое положение регионов и негативно повлияет на финансовую самостоятельность субъектов.

Правительство также не поддержало законопроект, поскольку реализация приведет к выпадающим доходам региональных бюджетов. Если отменить транспортный налог, чтобы возместить региональным бюджетам потери, нужно существенно увеличить ставки акцизов на нефтепродукты, а это, в свою очередь, приведет к значительному росту цен практически на все товары, полагают в кабмине.