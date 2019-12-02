Российские врачи отказались от пикетов, чтобы не пиарить любовницу Навального

Акция «За достойную медицину», которую устроила глава организации «Альянс врачей» Анастасия Васильева, оказалась крайне непопулярной. Медики отказались пиарить миллионершу. Об этом 2 декабря сообщает Nation News.

Ранее стало известно, что в 15-ти регионах РФ прошли одиночные пикеты и согласованные акции «За достойную медицину» под эгидой «Альянса врачей». 30 ноября к мероприятию присоединились несколько жителей Хабаровска, Рыбинска, Тюмени и Воронежа.

По информации СМИ, в Калининграде на пикеты вышли всего два человека. В Екатеринбурге — пятеро, сообщил Telegram-канал «ВОРЧ». Что касается Урала, там демонстрантов собралось меньше, чем полицейских.

По словам сотрудницы штаба Алексея Навального Виктории Райх, они ожидали, что на улицы выйдут больше людей. Она объяснила провал акции тем, что об «Алянсе врачей» многие попросту не знают. При этом участники демонстрации в Екатеринбурге сразу же заявили, что не рассчитывали на успех.

«Мы ждали, что народа будет еще меньше», — цитирует издание слова демонстрантов в Екатеринбурге.

Скорее всего, пикеты нужны были «для отчета» и «картинки». Об этом догадались врачи на Сахалине, которые отказались сотрудничать с альянсом и выходить на демонстрацию. По их мнению, организаторы пытаются всего лишь рекламировать себя.

По словам главы областного профсоюза медиков Натальи Александовой, местные врачи не намерены стоять с плакатами на улице. Они смогли настроить «нормальный диалог с властью» и всегда находят компромиссы, уточнила Александрова.

Некоторые СМИ предполагают, что глава «Альянса врачей» является любовницей скандального блогера Навального. Вероятно, Васильева живет на деньги иностранных спонсоров, иначе как объяснить тот факт, что журналисты нашли у девушки элитное жилье в поселке «НИЛ» в Подмосковье, стоимость которого составляет 60 миллионов рублей.