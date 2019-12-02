Правительство Японии покупает необитаемый остров для базы США

Правительство Японии покупает необитаемый остров, чтобы разместить на нем полигон США. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Остров Маг обойдется Японии в 146 миллионов долларов, он находится в префектуре Кагосима примерно в 1200 километрах на юг от Токио. Как заявил главный секретарь кабинета министров Японии Есихиде Суга, в пятницу, 29 ноября, Вашингтон и Токио договорились разместить площадку для учений полевых авианосцев на полигоне.

В 1990-х годах неподалеку от Токио находилась американская база в Ацуги, но жители стали жаловаться на шум, и ее перенесли в Ивоото. После этого все самолеты перебросили из Ацуги в Ивоото, а затем на другую американскую военную базу в Ивакуни, что еще сильнее осложнило полеты на остров из-за его дальности. Вскоре Вашингтон попросил Токио подготовить более удобное место для учений.

Мэр Ивакуни Есихико Фукуда заявил, что перенос военной базы США на остров Маг станет большим шагом вперед. По его словам, местное население было обеспокоено нахождением учебного полигона рядом, поэтому власти Ивакуни просят Токио досрочно завершить строительство базы США на острове Маг.