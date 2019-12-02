Пустословие США насчет борьбы с терроризмом в Сирии подтверждается тем, что они используют курдских боевиков и ИГ* (запрещено в России) для свержения легитимного сирийского правительства, заявил военный эксперт Иван Коновалов в беседе с «ПолитРоссией».

Директор Центра стратегической конъюнктуры назвал ситуацию в арабской республике «большой игрой, проводимой исключительно по их [американцев] понятиям». Более того, эта «игра» продолжается:

«Это мы видим и по текущей ситуации с курдами, которых Штаты спровоцировали на обострение обстановки на севере Сирии. И стоит ожидать, что в ближайшее время новую активность начнет и ИГ*».

По сути, указывает эксперт, присутствие американского контингента на территории сирийского государства сильно зависит от боеспособности «Исламского государства»*. Именно поэтому Вашингтон открыто вливает в террористов деньги, дает им оружие, предоставляет инструкторов и военное командование.

«Сирия сегодня — это главное направление в регионе, в котором действует множество различных сил и сторон. И американцы используют террористов для того, чтобы затянуть процесс восстановления САР», — пояснил собеседник агентства.

По этой же причине официально «воюющие» члены ИГ* и курдские боевики в реальности являются чуть ли не братьями. Соединенные Штаты даже наладили между ними специальную систему связи.

«Вашингтону приходится маневрировать, координировать действия боевиков, открывать лжетюрьмы и прочее. Это сложный, хитро продуманный спектакль, призванный замаскировать истинные цели Штатов», — подытожил Коновалов.

«Федеральное агентство новостей» ранее опубликовало расследование «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»*. Авторы пришли к выводу, что Вашингтон и ИГ* тесно сотрудничают, а их связующим звеном являются курдские боевики. Расследование стало второй частью проекта, посвященного связям Америки с террористами. Главным героем первой части — «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»* — стал сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, который также выполняет заказы беглого олигарха Михаила Ходорковского.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.