Франция начала осознавать опасность сотрудничества с террористами ПНС Ливии

Франция отказалась поставлять шесть катеров боевикам ПНС Ливии для усиления береговой охраны, пишет издание Le Figaro. Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с изданием «Слово и дело» выразил мнение, что Париж прекрасно знает, кто является настоящей силой в Ливии, поэтому пытается «застолбить» интересы на будущее.

Правозащитники же считают, что такое решение означает поворотный момент в отношениях Франции с Ливией с точки зрения миграционной политики. В противном случае Франция стала бы официальным соучастником преступлений, совершенных в отношении мигрантов и беженцев.

Береговая охрана так называемого ПНС Ливии официально входит в состав «МВД», которым руководит связанный с террористами Фатхи Башага. Береговая охрана отлавливает беженцев, которых потом пытает в тюрьмах, насилует, а то и продает в рабство. Преступления ПНС частично зафиксированы в докладах ООН.

В прошлом месяце бандиты из Триполи направили оружие на немецких волонтеров Sea-Eye, которые пришли на помощь подавшим сигнал бедствия беженцам, и сделали несколько выстрелов. Из соображений безопасности людям пришлось спрыгнуть в воду. Полиция ФРГ займется расследованием нападения, а член волонтерской группы Горден Айслер заявил, что федеральное правительство страны помогает не беженцам, а террористам ПНС.

Военный эксперт считает, что такое решение правительства Франции связано с финансовыми интересами страны. Лишь на втором месте стоят политические причины.

«Французское правительство отлично знает, кто является настоящей силой в Ливии, и кто имеет шанс вернуть мир в эту страну. И, естественно, пытается на будущее застолбить собственные интересы», — объяснил эксперт.

Демарш Франции происходит на фоне осознания ответственности за военную агрессию против Ливии в 2011 году, после чего страна до сих пор находится в состоянии хаоса.

Владимир Джаралла считает, что другие страны могут последовать примеру Франции, но лишь символически:

«Они не станут полностью разрывать отношения с ПНС, но будут совершать некие символические жесты и в адрес другой стороны.... Все понимают, кто имеет реальную силу в Ливии», — уверен эксперт.

Напомним, хаос в Ливии начался в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи силами, поддерживаемыми США. Сейчас Триполи захватило так называемое ПНС Ливии, которое связано с запрещенными в РФ террористическими организациями «Братья-мусульмане», ИГ и «Аль-Каида». ПНС признано лишь 12 странами, входящими в ООН.

Ливийская Национальная Армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с апреля 2019 года продолжила антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Она направлена, в частности, на освобождение Триполи от боевиков.