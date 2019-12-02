Жириновский во время командировки пробовал насвай
Еще поделился с другом, а его вырвало. Об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский в понедельник, 2 декабря, рассказал в ходе круглого стола в «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: чем нам грозит даркнет», который провели в Государственной думе.
Депутат поделился негативным опытом использования во время командировки насвая (никотиносодержащей смеси, которая не является наркотическим веществом). По его словам, старшее поколение редко приобщается к наркотикам, а вот молодежь более подвержена этому.
«Я же попробовал насвай. Ну да, я тоже взял, приеду, думаю, и другу дам. А его вырвало. Естественно, я больше не давал и нет возможности взять», — рассказал Владимир Жириновский.
Также депутат признался, что пробовал содержащие никотин смеси и в детстве. По его словам, еще в юном возрасте ему сунули что-то кислое в рот.
«Я не успел даже рот закрыть. Чего-то попробовал, что-то кислое. Я не приучился», — резюмировал Жириновский.